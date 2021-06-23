Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Taş, çiftçilere patates böceği ile mücadele yöntemlerini anlattı

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, çiftçilere patates böceği ile mücadele konusunda bilgi verdi.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, çiftçilere patates böceği ile mücadele konusunda bilgi verdi.

Taş, AA muhabirine, patatesin yaprağında çoğalan böceğin kenarını veya ortasından yemek suretiyle zamanla yaprağın yok olmasına neden olduğunu söyledi.

Bu durumun patates veriminde önemli miktarda rekolte kaybına neden olduğunu vurgulayan Taş, "Patates böceğine karşı kimyasal ve doğal yöntemlerle mücadele edilebilir. Kimyasal mücadele larvalar görüldüğünde yapılmalı ancak yumurtaların açılması beklenmelidir. İlaçlama, güneşin en şiddetli olduğu öğle vakti değil, sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra güneşin etkisinin azaldığı vakitlerde yapılmalıdır." dedi.

İlaçlama ile patates böceklerinin tamamen yok edilemeyeceğini bu nedenle doğal yöntemlerle mücadelenin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Taş, "Bu yöntemin başında da patates böceklerinin teker teker toplanıp imha edilmesi gelmektedir. Patates bitkisine bakıldığı zaman büyüklüğü nedeniyle kolayca görülebilen ve çok yavaş hareket ettikleri için kaçamayan bu böcekler, eldiven giyilmiş elle teker teker toplanıp imha edilmeli. Tabii bu doğal yöntem daha çok küçük yetiştiriciler için geçerlidir. Diğer taraftan üreticiler, patates hasadının tamamen yapılmasına ve tarlada kesinlikle patates kalıntısı bırakılmamasına dikkat etmeli." diye konuştu.

Taş, patates böceği ile mücadele konusunda tarım kuruluşlarından ve serbest ziraat mühendislerinden bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay