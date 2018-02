Kavak'tan "Online Destek Sistemi"

Kavaklılara daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermek isteyen Kavak Belediyesi online destek sistemini hizmete açtı.

Resmi web sitesi yeni tasarımıyla kullanıcıların tanıtıma sunan Kavak Belediyesi bu arada ilçe halkına verdiği hizmeti daha sağlıklı kılmak ve taleplere anında cevap vermek amacıyla online destek sistemini hizmete sundu. Yeni oluşturulan web sitesini şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde tasarladıklarını bildiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Çalışmalarda her zaman şeffaflığa önem veriyoruz. Bu nedenle web sitemizde tüm çalışmalarımızı sergiliyoruz. Daha önemlisi ilçe halkının talep ve isteklerini bize ulaştırarak en kısa sürede yanıt alabildikleri sağlayan online destek sisteminin hizmete girmesi oldu" dedi.

Web sitesinde her mahalleye yapılan en küçük bir hizmetin bile görseliyle birlikte yayınlandığını ifade eden Sarıcaoğlu, "Sitemize girenler mahallelerimiz bölümünde bir mahalleye ait yıllara göre nüfus, mahalle hakkında bilgiler yanında bölgenin haritası, mahalleye ait resimler ve yapılan çalışmaları izleyebilir" diye konuştu.

Bu arada web sitesine kurulan online destek sistemi ile Samsun'da ilk ve tek belediye olduklarını söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, vatandaşlara her alanda kusursuz hizmeti hedeflediklerini söyledi. Sarıcaoğlu, "Teknoloji çağındayız. Artık hepimizin evi hatta ceplerinde internet var. Biz de vatandaşımızın karşılaştığı sorunlarını bize en kısa ve kolay biçimde ulaştırmasını sağlamak amacıyla sitemize online destek sistemini kurduk. Uygulamamız kısa sürede büyük bir beğeni ile karşılandı. Bu da bizleri mutlu etti"ifadelerinde bulundu.

Güvenlik ön planda

Siteye giren her kullanıcının gizliliğini korumak amacı ile HTTPS'yi (HyperText Aktarım Protokolü Güvenliği) aktif ettiklerini vurgulayan Sarıcaoğlu, "Sitemize giren her kullanıcının güvenliği bizim için son derece önemlidir bu yüzden kullanıcılarımızın bilgisayarları veya cep telefonları ile site arasında verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini koruyan bir internet protokolü olan HTTPS'yi sitemizde aktif ettik. 'https://www.samsunkavak.bel.tr' sitemize giren her kullanıcı sol üst köşeden yeşil renkte bu site güvenli uyarısını görebilirler" açıklamasında bulundu. - SAMSUN