Kavak'tan kısa kısa

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak'ta Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) toplantısı düzenlendi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrikada gerçekleştirilen toplantıda, fabrikanın iş, AŞ anlamına geldiğini söyledi.

İlçedeki fabrikaların, iş sahalarının artışının kendilerini de memnun ettiğini dile getiren Saygılı, "Köylerimiz işsizlik dolayısıyla sürekli göç vermiş. Ziyarette bulunduğumuz mahallelerimizde sadece yaşlılar kalmış. İnşallah bu fabrikalar sayesinde işe kavuşacak gençlerimiz baba ocağına dönüş yapacak. En azından şu anda ilçemizde bulunan gençlerimiz baba ocağını terk etmeyecek. Hem fabrikada çalışacak ve hem de babadan kalma arazilerini ekerek aile bütçesine ve ekonomiye katkı sağlayacaktır." dedi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Kavak OSB Müdürü Ali İhsan Uzun, Afacan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Abanoz ile iş insanları katıldı.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin'den halk pazarında denetim

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, halk pazarında kalite ve fiyat denetimi yaptı.

Şahin, sebze satıcıları tarafının fahiş fiyat uygulandığı söylentisi üzerine perşembe günleri kurulan halk sebze pazarında kalite ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Fahiş fiyatla satış söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Şahin,"Gerek kur ve gerekse akaryakıt fiyatlarındaki artış üzerine halk pazarı ve marketlerde fahiş fiyattan satış yapıldığı yönünde söylentiler yayıldı. Fiyatların gayet normal olduğunu gördüm. Yine kendilerine sağlığımızı olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs ile ilgili maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve bu konuda koruyucu aşılarını zamanında yaptırmaları önerisinde bulundum." dedi.

Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Kavak ilçesinde dün akşama doğru karla karışık başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabaha kadar aralıklara yağmasının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu.

Yüksek kesimdeki Atayurt, Başalan ve Karlı mahallelerinde ise kar kalınlıağı 13 santimetreye ulaştı.

Kavak Belediyesinden yapılan açıklamada ise olası durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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