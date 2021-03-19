Kavak'tan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kavak'tan kısa kısa

19.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:09
Kavak'tan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan ve yıl içinde hizmete açılması planlanan 40 yataklı Kavak Devlet Hastanesi inşaatını gezen Saygılı, çalışmalar hakkında Kavak Devlet Hastanesi Müdürü Uğur Barış ve yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı, yeni hastanenin hizmete açılmasıyla vatandaşlara daha iyi ve sağlıklı hizmet vereceğini söyledi.

İlçede 20 yatak kapasiteli hastanede sağlık hizmeti verildiği anlatan Saygılı, mevcut hastanenin yaşlı bakım ve huzurevi olarak kullanılacağını kaydetti.

Kavak'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kaymakam Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu kentte denetimlere devam ediyor.

Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'in yanı sıra emniyet ve belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla Yaşar Doğu Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Saygılı, "Hedef mavi" sloganıyla sürdürülen denetimlerde koronavirüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Samsun'da vaka sayılarının en aza indirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Maskesini takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayanların uyarılmasını isteyen Saygılı, cadde, sokak, park ve meydanlar ile tüm iş yerlerinde denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Esra Erol Aslıhan Karalar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:10:16. #1.16#
title