Kavak'tan kısa kısa

Kavak'ta, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay başkanlığında daire amirleri toplantısı yapıldı.

Şenay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tüm vatandaşlara güler yüzlü, anlayışlı, duyarlı şekilde hareket edilerek insan haysiyetine değer veren anlayışla hizmet verilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra kurum amirleri, yıl başından bu yana yaptıkları ve yıl sonuna kadar yapacakları çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, yaz günlerinde haşerelere karşı Kavak Belediyesi tarafından ilaçlama yapılması, mahalle, sokak ve kapı numaralarının Merkezi Nüfus İdare Sistemi'ne (MERNİS) uyumlu hale getirilmesi, eğitim öğretim dönemi başlangıcında okul önlerinde güvenliğin sağlanması konularında yapılacak çalışmalar hakkında görüş birliğine varılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile daire amirleri katıldı.

Kavak'ta yaz Kur'an kursları sürüyor

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, "Camiler çocuklarla dolsun ahlakımız Kur'an olsun" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasının ardından 17 Haziran'da 70 yaz Kur'an kursu açtıklarını söyledi.

Kurslara bin 89 kursiyerin katıldığını dile getiren Arslan, gerek açılan kurs gerekse kursiyer sayısında günden güne artış olduğuna işaret etti.

Yaz Kur'an kurslarının 9 Ağustos'ta sona ereceğine dikkati çeken Arslan, kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in yanında ibadet, itikat, siyer, ahlak, ilmihal gibi konularda bilgi verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA