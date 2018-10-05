Kavak'tan Kısa Kısa

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Okul güvenliği değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Kavak Bölge Parkı'ndaki Tiritevi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak MYO Müdür Vekili Muhammet Çiftci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Yangöz, Belediye Zabıta Müdürü Fehmi Durgun, Kavak Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu Müdürü Mustafa Yerkozlu ile diğer ilgililer katıldı.

Koşal, yurdun çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak, huzurlu ortamda eğitim almalarını temin etmek için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafındaki yolun gece aydınlatılması gerekiyor. Güvenlik yönünden hem okulda, hem de öğrenci pansiyonunda tedbirlerimizi arttırmalıyız." dedi.

Koşal, alınan tedbirleri görüşmek üzere daha sonra değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Çiftci de Kavak MYO'da 950 öğrencinin öğrenim gördüğünü aktararak, "Yaklaşık 200 öğrenci pansiyonda, 50 kadar öğrenci de kiralık evlerde kalıyor. 700 öğrenci ise il merkezinden servis veya kendi araçları ile gidiş geliş yapıyor." ifadesini kullandı.

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği

Samsun'un Kavak ilesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında program düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İl Müftüsü Veysel Çakı, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, ilçe müftüleri, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kavak Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahilerin seslendirilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merve Camisi imamı Sefa Demircan'ın Kur'an tilavetiyle devam etti.

Koşal, burada yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin sürekli baskı altında tutulmaya çalışıldığını ama Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.

İyi nesiller yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Koşal, "İmam hatip liselerine ve din görevlilerine önemli görevler düşüyor. Memleketimizin geleceği bakımından buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kavak Müftüsü Nuh Arslan da camilerin Allah'ın evi olduğunu vurguladı.

Müftü Çakı da "Camiler ve din hizmetlerine adanmış ömürler" konulu konferans verdi.

Program, emekli olan ve görevinde başarılı bulunan din görevlilerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kavak'ta sağlık standı kuruldu

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimliğince vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme standı kuruldu.

Sebze pazarında kurulan stantta sağlık görevlileri tarafından anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, kanserden korunma, kanserde erken teşhisin önemi, obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme ve fiziki aktivite konularıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, vatandaşlara görevli personeller tarafından çeşitli sağlık konuları ile daha çok sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve halk sağlığı gibi konularda bilgi verildiğini anlattı.

Sağlıklı yaşam için vatandaşların stantları ziyaret etmesini istediklerini dile getiren Seven, "Standımızda aynı zamanda vatandaşlarımızın çeşitli sağlık konularındaki sorularını cevaplandırıyoruz. Sağlıklı yaşam için halka ve öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimleri de düzenleyeceğiz. Sebze ve giyim pazarında bundan sonra da aralıklarla sağlık bilgilendirme standı açmaya devam edeceğiz." dedi.