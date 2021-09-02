Kavak'taki okullar yüz yüze eğitime hazır

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, ilçedeki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu bildirdi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, ilçedeki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu bildirdi.

Büyük, Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, Merkez Atatürk Okulu, Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kavak Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu, okul idaresi, öğretmenler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara başkanlık yaptı.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıflarda 30 Ağustos'ta uyum eğitimlerine başlandığını belirten Büyük, tüm okullarda yüz yüze eğitimin ise 6 Eylül'de başlayacağına işaret etti.

Okullarda koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirlerin alındığını ve okul denetimlerine devam edeceğini söyleyen Büyük," Okullarımıza göndereceğiniz çocuklarınız, bizim korumamız ve teminatımız altında. Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımızın daha rahat ve temiz ortamda eğitim görebilmesi için okul idareleri olarak elimizden ne imkan gelirse onu kullanıyoruz. Bu kapsamda sizlerden de isteklerimiz var." dedi.

Kovid-19 salgınının devam ettiğini vurgulayan Büyük, "Bu virüsün etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi, virüse karşı aşılarımızı noksansız olarak yaptıralım. Yaptıracağımız bu aşıya ilave olarak kesinlikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına uyalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay