Kavak'ta yetim ve öksüz çocuklara bisiklet ve ve tablet hediyesi Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öksüz ve yetim çocuklara bisiklet ve ve tablet hediye edildi.

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öksüz ve yetim çocuklara bisiklet ve ve tablet hediye edildi.

SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde düzenlenen törende, "Bize emanetsiniz" projesi kapsamında 38 yetim ve öksüz çocuğa Kurban Bayramı öncesi bisiklet ve tablet hediye ettiklerini söyledi.

Bir yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu bilen bir ümmet olduklarına işaret eden Şenay, "Şundan hiç kuşkunuz olmasın, devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bu proje çocuklara bayram sevincini erken yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu'nun 11. sınıf öğrencisi Melek Yiğit ile müzik sunumu da yaptığı programa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA