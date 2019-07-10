Kavak'ta yağlı boya ve kara kalem resim kursu

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğünce yağlı boya ve kara kalem resim kursu açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, kurs eğitmeni olarak Ezgi Bakan'ın görevlendirildiği 300 saat süreli yağlı boya ve kara kalem resim kursuna 21 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kursiyerlerin resim kursuna yoğun ilgi gösterdiğini belirten Altıngöz,"Gençlerimizden ve velilerinden gelen talep üzerine kursu açtık. Kursumuz hafta için her gün açık bulunuyor. Gerek resim ve gerekse diğer kurslarımız için yeterli miktarda başvuru olması halinde kursların ikincisini açacağız." dedi.

Kursların ücretsiz olduğunu belirten Altıngöz, kurs bitiminde kursiyerler tarafından yapılan tablo ve resimlerin sergileneceğini kaydetti.

Resim yapmanın sayısız faydası olduğuna dikkat çeken kurs eğitmeni Bakan, "Resim yapan çocuk, küçük kaslarını etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir ve böylece göz-el koordinasyonunu sağladığı gibi yeni figürler çizdikçe bundan hoşnut olur. Çevresinden de onay alıyorsa bu hoşnutluk oranı artar. Bir şeyler başardığına inanır ve bu da öz güven oluşturmasını sağlar. Kişiliğini, arzularını, kaygılarını yansıtır. Aynı zamanda kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır." diye konuştu.

Kaynak: AA