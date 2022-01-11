Kavak'ta ücretsiz matematik kursu açıldı

Kavak'ta Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ücretsiz matematik kursu açıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, matematik kursunun dikey geçiş sınavına (DGS) katılacak Kavak Kredi Yurtlar Pansiyonunda kalan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin isteği üzerine Gençlik Merkezi hizmet binasında açıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak matematik öğretmeni Zehra Özçelik'in görevlendirildiğini belirten Ersoy, "Toplamda 320 saat süreli matematik kursumuz, öğrencilerimizin derslerini aksatmayacak şekilde salı, çarşamba ve cuma günleri açık olacak. Amacımız halk eğitim merkezi olarak öğrencilerimize faydalı olabilmektir." dedi.

Matematik kursuna 26 ön lisans öğrencisinin katıldığını aktaran Ersoy, talep halinde kurs açmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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