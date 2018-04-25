Kavak'ta Tübitak Bilim Fuarı

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Fuarda, 66 öğrenci tarafından öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan 22 proje sergilendi.

Fuardaki projeleri yakından inceleyen ve projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen, AA muhabirine, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, son yıllarda okullarda bilimsel gelişmenin artmasında çok önemli roller üstleniyor. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinde çok büyük katkıları var." dedi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak bu sene ilk defa 4006 TÜBİTAK Projesi gerçekleştirme kararı aldıklarına işaret eden Bilen, "Öğrencilerimizin emekleri, öğretmenlerimizin gayretleri ve yönlendirmeleriyle böyle bir proje ortaya çıkardık. İmam hatip liseleri, sadece din eğitiminin verildiği okullar değil, aynı şekilde üniversiteye hazırlık ve bilimsel araştırmaların hayat bulduğu, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için dini ilimlerin yanında fenni ilimlerinde yer aldığı okullar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür projelere devam edeceğiz." diye konuştu.

Fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Bilim Sanayi ve Teknoloji Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fuarın 2 gün açık kalacağı öğrenildi.