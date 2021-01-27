Kavak'ta traktörlerde bulundurulması gerekenler hakkında uyarı
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Kavak'ta traktörlerde bulundurulması gerekenler hakkında uyarı

27.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:06
Kavak'ta traktörlerde bulundurulması gerekenler hakkında uyarı

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca traktörlerde bulundurulması gerekenler hakkında uyarıda bulunuldu.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca traktörlerde bulundurulması gerekenler hakkında uyarıda bulunuldu.

Traktör sürücü ve sahiplerine yapılan duyuruda, traktör kazalarını azaltmak amacıyla traktör ve römorklarında koruma kabini, emniyet tacı veya çevresi sarı dönerli çakar lamba ile iki yansıtmalı reflektör bulundurulması gerektiği belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki mahalle grup yol ve kontrol noktalarında jandarma trafik timleri tarafından denetim yapılacağı aktarılan duyuruda, eksikliklerini gidermeyen sürücü ve traktör sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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