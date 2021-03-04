Kavak'ta tirit sezonu sona erdi kaz satış pazarı kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavak'ta tirit sezonu sona erdi kaz satış pazarı kapandı

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:22
Kavak'ta tirit sezonu sona erdi kaz satış pazarı kapandı

Kavak'ta tirit sezonunun sona ermesiyle kaz satış pazarının kapatıldığı bildirildi.

Kavak'ta tirit sezonunun sona ermesiyle kaz satış pazarının kapatıldığı bildirildi.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, 19 Mayıs Mahallesi Astronot Parkı'nda her kış mevsiminin gelmesiyle kurulan tiritlik kaz satış pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en hareketsiz sezonunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 4 ay süren tirit sezonunda kaz satıcılarının umduklarını bulamadıklarını belirten Şahin, "Tirit yemeği genelde bölgemizde misafirlikler ve davetlerde yapılır. Salgın tedbirleri kapsamında ev misafirlikleri ve davet gibi etkinlikler yapılamadı. Geçmiş dönemlerde her sezon yaklaşık 10 bin kaz satışı yapılırken bu sezonda bu sayı 3 binlerde kaldı. İnşallah Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle gelecek sezonlarda iyi satış yapılır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Cansu Dere İrem Derici Sedat Kapurtu Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Mustafa Yumlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak'ta tirit sezonu sona erdi kaz satış pazarı kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:27:25. #1.16#
title