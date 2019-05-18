Kavak'ta "Tarihe Yolculuk" Konvoyu

Kavak ilçesinde "Tarihte Yolculuk" konvoyu düzenlendi.

Kavak Dernekleri Federasyonu (KADEF) ile Kavak Kaymakamlığı, Samsun Büyükşehir, İlkadım ve Kavak belediyeleri organizesinde gerçekleştirilen programa çok sayıda araç katıldı.

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'ya geçerek özgürlük ateşini yakmasını konu alan etkinlik kapsamında, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden başlayan konvoya katılan araçlar, Atatürk'ün geçtiği yoldu takip ederek Kavak ilçesine ulaştı.

Kavak'taki Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve KADEF Başkanı Bayram Yerişkin, törende konuşma yaptı.

Daha sonra onlarca araç konvoyu, ilçe merkezinde gösteri yaptı.

Kaynak: AA