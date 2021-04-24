Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çorum, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çorum, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
Hava sıcaklığının yükseldiği kentte park ve mesire alanlarında da sessizlik hakim.
Polis ve jandarma ekipleri, olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan