Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çorum, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çorum, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Hava sıcaklığının yükseldiği kentte park ve mesire alanlarında da sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekipleri, olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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