Kavak'ta Şiir Dinletisi ve Tiyatro Gösterisi
Kavak'ta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi düzenlendi.
Kavak'ta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi düzenlendi.
Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürlüğünce Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Okulun matematik öğretmeni Mustafa Gür'ün organize ettiği programda, öğrenciler şiirler okudu, hazırladıkları tiyatro gösterilerini sahneledi.
Öğrenciler katılımcılardan bol alkış aldı.
Kaynak: AA