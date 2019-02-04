Kavak'ta Sığır Yetiştiricilerine Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Şubesi tarafından getirilen süt sağım makinelerinin dağıtımına başlandı.

Birliğin Kavak Temsilcisi Turgay Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede birliğe kayıtlı 160 üye olduğunu söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak tüm imkanları kullanarak üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Özgür, "Damızlık sığır yetiştiricilerimizin öncelikli ihtiyaçı olduğunu belirlediğimiz 10 süt sağım makinesini getirdik. Bu makinelerin üyelerimize teslimatında kendilerine ödeme ve taksitlendirme bakımından kolaylıklar sağlıyoruz." dedi.

Süt sağım makinelerinin dağıtımına başladıklarını belirken Özgür, talep halinde yeni makineler getireceklerini aktardı.

Kaynak: AA