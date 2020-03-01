Kavak'ta satranç turnuvası sona erdi

01.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:42

Kavak'ta düzenlenen satranç ilçe birinciliği turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kavak İlçe Temsilciliği ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde satranç turnuvası düzenlendi.

İki gün süren turnuvaya 76 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kavak İlçe Temsilcisi Cumhur Tosun, satranç turnuvasını geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Satranç sporunun özellikle çocukluk çağında kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olduğunu belirten Tosun, "Satranç sporu olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi sağlar, yaşanan durum karşısında doğru yorumlar yapabilmeyi geliştirir. Satranç turnuvamız olumlu geçmiştir. Katılımcılar arasında tanışma ve sosyal ilişkilerin kurulmasına da vesile olmuştur. Ama sonuçta yine kazanan dostluk olmuştur." dedi.

Kaynak: AA