Kavak'ta Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim

Kavak ilçesinde 31 Mart 2019 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde görevlendirilen sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

Kavak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kavak Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, ilçede görev yapacak sandık başkanlarına, görevleri sırasında uymaları gereken kurallar ve yetkileri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde oy kullanım kabini ile yeni şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemeler, evraklar hakkında bilgi veren İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gizem Ergül, engelli vatandaşlar dahil her ne vesile ile olursa olsun, oy kullanım kabini dışında oy kullanmanın da yasak olduğunu hatırlattı.

Oy kullanırken engelli vatandaşlara yardımcı olunmasını isteyen Ergül, oy kullanamayacak kadar özürlü olan seçmene bir yakını tarafından yardımda bulunulmasına müsaade edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA