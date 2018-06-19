Kavak'ta Sandık Görevlilerine Eğitim

Samsun'un Kavak ilçesinde, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev yapacak sandık görevlilerine eğitim verildi.

Kavak Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, seçim günü ilçede görev yapacak başkan ve memurlardan oluşan 105 görevliye uymaları gereken kurallar, yetkileri ve oy kullanma işlemlerinde sorumlulukları anlatıldı.

Eğitimde, oy kullanım kabini, şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemelerle diğer evraklar hakkında bilgi veren İlçe Seçim Müdürü Güldane Gün, her ne vesileyle olursa olsun oy kullanım kabini dışında oy kullanmanın yasak olduğunu söyledi.

Seminerde, ayrıca sandık başkan ve memurlarına sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini içeren kitapçık dağıtıldı.