Kavak'ta Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

Samsun'un Kavak ilçesinde geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri dolu dolu devam ediyor.

Ramazan ayının girmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Ramazan etkinlikleri bu yıl da büyük bir katılım ile sürüyor. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço, animasyon gösterileri ve çocuklarla interaktif yarışmalar yine aynı gün teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve sema programları ile Kavak'ta unutulmaz anlar yaşanıyor.

Programların her yıl geleneksel hale getirdiklerini belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Her yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz programlar bu senede dolu dolu geçiyor. Artık yaptığımız bu programları geleneksel hale getirdik ve her cumartesi akşamı geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Sokak iftarlarımız devam edecek"

İlçede yaptıkları etkinliklerin her yıl daha zenginleşerek ve güzelleşerek büyüdüğünü anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Her sene Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçemizin farklı noktalarında düzenlediğimiz sokak iftarlarımıza bu senede devam ediyoruz. Her gün farklı bir mahallemizde iftar programı düzenleyip vatandaşlarımız ile Ramazan ayının bereketini onlarla birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimize programlarımıza yoğun katılım gösterdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Sosyal alanlar artmaya devam edecek

Sarıcaoğlu, "İlçemizdeki sosyal anlamda ailelerimizin gezip dolaşabilecekleri yerler kısıtlıydı. Göreve gelir gelmez bu sorunu çözebilmek adına ilçemizin birçok yerine sosyal alanlar kazandırdık. Amacımız hemşehrilerimizin daha güzel ve rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmek" şeklinde konuştu. - SAMSUN