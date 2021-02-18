Kavak'ta pazar tezgahlarına kar ve soğuk engeli
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Kavak'ta pazar tezgahlarına kar ve soğuk engeli

18.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:32
Kavak'ta pazar tezgahlarına kar ve soğuk engeli

Kavak ilçesinde semt pazarında kar ve soğuk nedeni ile pek çok pazarcı tezgah açamadı.

Kavak ilçesinde semt pazarında kar ve soğuk nedeni ile pek çok pazarcı tezgah açamadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilçede haftanın perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan pazarda az sayıda tezgahın açıldığı görüldü.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, açılan tezgahları gezerek pazarcı esnafına don olayına karşı uyarıda bulundu.

Pazarın en sessiz günlerden birini yaşadığını belirten Şahin, "İlçemizde kar ve aşırı soğuk olduğundan pek çok pazarcı esnafımız tezgahlarını açamadı. Pazarımıza sadece ilçe merkezinde ikamet eden az sayıda vatandaşımız alışverişe geldi. Şu anda pazar yerimiz en sessiz günlerden birini yaşıyor. Bu arada ben de Pazarcılar Derneği Başkanı olarak tezgah açan esnafı gezerek sebze ve meyvelerin don olayına karşı korunması konusunda uyarıda bulundum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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