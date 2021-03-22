Kavak'ta Orman Haftası etkinlikleri
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Kavak'ta Orman Haftası etkinlikleri

22.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:44
Kavak'ta Orman Haftası etkinlikleri

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Güneş, ziyaretinde Kavak İlçe Orman Müdürlüğüne bağlı orman işletme şeflikleri ile "Orman Haftası" süresince yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Güneş'e teşekkür eden Kaymakam Saygılı, "Ormanlarımız, sağlık, ekolojik dengenin sağlanması ve milli gelir açısından önemli yere sahip, Bu kapsamda çok uzun süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Özellikle okullarımızda bu konuda öğrencilerimize ağaç sevgisini öğretmeli ve aşılamalıyız." dedi.

Daha sonra Kaymakam Saygılı, Orman Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.

Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'e ziyaretinde, Kavak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Meryem Şirin, Kavak Orman İşletme Şefi Bedriye Olçum ve Mahmutlu Orman İşletme Şefi Ali Olçum eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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