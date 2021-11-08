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Kavak'ta okul servis araçları denetlendi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta okul servis araçları denetlendi

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çakallı İlk ve Ortaokuluna taşıma yapan servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çakallı İlk ve Ortaokuluna taşıma yapan servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okul servis araçların genel kurallara uygunluk kontrolleri, genel fiziki durumu, araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı ile Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen servis araçlarına yönelik tedbirlerin alınıp alınmadığı konularının denetim ve araştırması yapıldı.

Kavak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu, kendileri için öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, amaçlarının, özellikle salgın ile mücadele ettikleri zorlu süreçte, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenle ve sağlıkla gidip gelmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kavak'ta okul servis araçları denetlendi

Kavak'ta okul servis araçları denetlendi

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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