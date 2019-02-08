Kavak'ta Okul Güvenliği Toplantısı

Samsun'un Kavak ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemin başlaması dolayısıyla "Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Kaymakam Recep Koşal, başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geleceklerinin teminatı olan öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmelerinin sağlanması amacıyla okul içinde ve çevresinde gereken her türlü tedbirin alınması gerektiğine işaret etti.

Öğrencilerin güvenliği için herkesin elini taşın altına koyması ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Koşal, "Onları en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, yarınları da o kadar güzel ve huzurlu olacaktır." dedi.

Bugüne kadar okullarda uyuşturucu bakımından herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını anlatan Koşal, şunları kaydetti:

"Zaten amacımız da öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve eğitim öğretim programımızın aksamadan devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışmaktır. Burada hepimize, özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz ve velililerimize önemli görevler düşmektedir. Milli Eğitim camiamız da kendi içerisinde silsilesini takip ederek bize herhangi bir olumsuzluk durumunu iletmelidir."

Toplantı, katılımcıların görüşlerini açıklamasının ardından sona erdi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Sezer Deniz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yangöz ile daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA