Kavak'ta "Okul Güvenliği" Toplantısı

Samsun'un Kavak ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla "Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile okul müdürleri katıldı.

Koşal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmelerinin sağlanması amacıyla okul içinde ve çevresinde gereken her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğuna işaret eden Koşal, "Onların sağlıklı ve huzurlu ortamda ders alabilmeleri ve geleceğe hazırlanması için bizlere de önemli görevler düşüyor. İŞKUR desteğinde alınan 6 güvenlikçi, okullarımızda görev yapacak. Okul içerisinde, çevresinde ve özellikle öğrencilerimizin güvenli şekilde gidiş gelişleri ile ilgili okul servisleri konusunda tedbirli olmalıyız." dedi.

Toplantıda, okul içi ve çevre güvenliği, güvenlik personeli ve okul polisliği çalışmaları, servis araçlarının yönetmeliğe göre denetiminin yapılması, uygulamalarda mevzuat ve kurallara uyulması, aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.