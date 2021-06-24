Kavak'ta muhtarlar SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimini yaptı
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Kavak'ta muhtarlar SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimini yaptı

Kavak'ta muhtarlar SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimini yaptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak ilçesinde muhtarlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne temsilcilerini seçti.

Kavak ilçesinde muhtarlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne temsilcilerini seçti.

Kavak Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyetine muhtardan üye seçimi yapıldı. Kavak Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçime SYDV Müdürü Recep Güney ile çalışanlar katıldı.

Toplantıda Güney, SYDV Mütevelli Heyeti ile çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmanın ardından mütevelli heyetine üyelik için Kayaköyü Mahallesi Muhtarı Mehmet Güngör ve Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara aday oldu.

Mütevelli Heyeti üyeliği için başka aday olmayınca alınan karar gereği açık oylama ile Güngör ve Kara, 35 muhtarın da oyunu alarak üyeliğine seçildi.

Güngör ve Kara'nın 2021 yılı sonuna kadar SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev yapacağı öğrenildi.

Kavak'ta muhtarlar SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimini yaptı
Kavak'ta muhtarlar SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimini yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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