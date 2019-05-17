Kavak'ta "Milli Mücadele Yürüyüşü"

Kavak ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Milli Mücadele Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Kavak Anadolu Lisesi, Kavak Akşemseddin İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi bahçesinde toplandı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Ata Yolu'na çıkan öğrenciler, Havza yönünde ilerleyerek Kadirağa mevkisine geldi, ardından başladıkları yere döndü.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Aslankoç, yürüyüşe gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından Milli Mücadele ile ilgili konuşmaların yanı sıra Ey Türk Gençliği okundu.

Öğrencilerin "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okumasının ardından sona eren programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yangöz, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zekeriya Ersoy katıldı.

Kaynak: AA