Kavak'ta "Meslekte Özel Bir Gün" Projesi

Kavak Emirli Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, "Meslekte Özel Bir Gün" projesi kapsamında PTT dağıtım memuru oldu.

Emirli Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Maarif Hareketi kapsamında özel eğitim öğrencilerinin varlığına dikkat çekmek amacıyla PTT dağıtım memurları ile posta dağıttıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerden özel eğitimli öğrencilerin memnun kaldığını belirten Güngör, "Samsun için Okuma Vakti projesinin 1. yıl dönümü dolayısıyla okulumuz tarafından hazırlanan kitap okuma ve kitap okumanın önem ve faydalarını belirtir çeşitli yazılarımızı zarf içerisinde kurum ve şahıslara dağıtılmak üzere Kavak PTT şubesine teslim ettik. Zarfları, PTT dağıtım memuru eşliğinde okulumuz özel eğitim öğrencileri dağıttı." dedi.

Güngör, özel eğitim öğrencilerine yönelik bu tür projelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA