Kavak'ta "Makine ekipman desteği" bilgilendirme toplantısı

29.08.2019 12:42

Kavak'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan tebliğ kapsamında kırsal bölgelerde üretim yapan çiftçilere yönelik "Makine ekipman desteği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Akçan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Taş yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Yürütme Birimi çalışanlarından ziraat mühendisleri Bahadır Sağlam ve Ayşen Koca ile tekniker Gökay Özbucak tarafından program çerçevesinde yatırım konuları, ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları, yatırım tutarı ve destekleme oranları, yatırım yerinin özellikleri, program gider kalemleri ve başvuru için yapabilecekler anlatıldı.

Başvuruların 30 Eylül'de internet ortamında sona ereceği bildirilen sunumda, silaj ve balya makinesi başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcının kendi adına traktörü olması, alacağı makine ekipmana uygun büyükbaş veya küçükbaş hayvan mevcudu bulunması ve traktör ve hayvan varlığına ait belgeleri başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gerektiği aktarıldı.

Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA