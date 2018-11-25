Kavak'ta Mahalle Sakinlerine Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Kavak Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mahalle sakinlerine ücretsiz fidan dağıttı. Dernek Başkanı Latif İşçimen, dernek faaliyetleri kapsamında dağıtımını yaptıkları çeşitli cinsteki 250 fidanın mezarlık yol ve bahçelere dikileceğini söyledi.

Amaçlarının Mehmet Paşa Mahallesi vatandaşlarının bir araya gelmesi, birlik ve beraberliğinin sağlanması olduğunu belirten İşçimen, "Mehmet Paşa Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetleri kapsamında çeşitli toplantılar yaptık. Şimdi de mezarlıklarımızın, yollarımızın daha da güzelleştirilmesi noktasında yaz kış yaprağını dökmeyen fidanlar dağıttık. Bu çalışmalarımız neticesi vatandaşlarımızın toplanmasını ve haliyle ufak tefek kırgınlıkların ortadan kalkmasına da vesile oluyoruz." dedi.

İşçimen, bundan böyle fidan temin ettikçe dağıtımını yapacaklarını kaydetti.

Mahalle sakinleri ücretsiz fidan dağıtımından dolayı Başkan İşçimen'e teşekkür etti.