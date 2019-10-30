30.10.2019 16:48

Kavak'ta "Kütüphane Konuşmaları" Programı düzenlendi.

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kavak Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, yaptığı konuşmada, Samsun'un turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun'da en eski tarihi yapının Selçuklu'lar döneminde Çakallı'da yaptırılan Çakallı Taş Han'ın olduğunu belirterek, ilçede turizme açık tarihi eserleri ve bulunduğu yerleri aktardı.

Programa konuşmacı olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Bekir Şakir Konyalı katıldı.

Konyalı, "Niçin Okumalı, Ne Okumalı, Nasıl Okumalı" konulu sunum yaptı.

Programa, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA