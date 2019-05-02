Kavak'ta Kurtuluş Savaşı Şehitleri Adına Mevlit

Kavak Gençlik Merkezince, Kurtuluş Savaşı şehitleri adına mevlit okutuldu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Cami girişinde mevlite katılanlara gül suyu, çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

Yörgüç Paşa Cami din görevlilerinin okuduğu mevlitin ardından Milli Mücadele şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlite Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA