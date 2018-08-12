Kavak'ta Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Kavak ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında kurbanlık satışlarına başlandı.

Kavak'ta kurulu bulunan ve bölgesel hayvan pazarı olarak da bilinen Doruk Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Samsun ve çevre illerden kurbanlık olarak getirilen çok sayıda sığır, manda, koyun ve keçi, alıcılarıyla buluşuyor.

Kurbanlık satış fiyatlarında geçen yıla kıyasla yüzde 20-30 dolayında artış yaşandığı belirtildi.

Pazarda satış yapan besicilerden İhsan Tuluk, geçen yıl 7 bin liradan satılan büyükbaş kurbanlığın bu yıl 9 bin, küçükbaş koyun ve keçilerin ise bin ile 2 bin liradan alıcı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kurbanlıklardaki fiyat artışı genelde yem gibi yiyecek girdi fiyatlarında meydana gelen artışlardan kaynaklanıyor. Yine de burada kurbanlık arz ve talep durumu önemli. Eğer satışa sunulan kurbanlık hayvan sayısı fazla, alıcısı az ise fiyatlar düşer. Aksi olursa artar. Kurban Bayramı yaklaşıyor. besici satmanın, vatandaş almanın gayreti içerisinde."