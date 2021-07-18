Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor
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Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor

Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförler, yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Kavak ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförler, yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Bayram öncesi vatandaşların en fazla uğradığı iş yerlerinin başında gelen berber ve kuaförler, vatandaşların mağdur olmaması için fazla mesainin yanında randevu uygulaması başlattı.

Çalışmaları sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten kuaför Yunus Gebesoy, "Kurban bayramı dolayısıyla diğer günlere kıyasla iş yoğunluğu yaşıyoruz. İş yerlerimizi sabahın erken saatlerinde açıp, geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Meslektaşlarımızla aldığımız bir kararla randevu sistemine geçtik. Randevu uygulaması ile iş yerimizde müşteri yoğunluğu yerine sadece bir müşteri bulunuyor. Sırası gelen müşterimizi telefonla haberdar ediyoruz. Hiç beklemeden ve sağlıklı bir şekilde hizmet veriyoruz." dedi.

19 berber ve kuaförün bulunduğu Kavak'ta saç için 25, sakal tıraşına 20 lira alınıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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