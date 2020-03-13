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Kavak, Ekonomi

Kavak'ta Küçük Sanayi Sitesi başladı

Kavak'ta Küçük Sanayi Sitesi ve Tır Parkı yapım çalışmaları hızlandı.

13.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:37
Kavak'ta Küçük Sanayi Sitesi başladı

Kavak'ta Küçük Sanayi Sitesi ve Tır Parkı yapım çalışmaları hızlandı.


Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçeye yapımı için söz verdiği Tır Parkı ve Küçük Sanayi Sitelerinin yapılacağı alan üzerinde incelemelerde bulundu. Kavak'ın son yıllarda yakaladığı hızlı kalkınmayı sürdürmesi için ellerinden gelen her türlü mücadeleyi verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Halkımıza söz verdiğimiz gibi projelerimizi sırasıyla hayata geçiriyoruz. Kavak, yapacağımız çalışmalar ile bölgemizin imrenilecek bir ilçesi olacak" dedi.


İlçe halkına seçim vaatleri arasında yer alan Kavak Küçük Sanayi Sitesi ve Tır Parkı oluşturma çalışmalarının da başlatıldığını ifade eden Sarıcaoğlu, "Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili olarak belirlenen alanda çalışmalara başladık. Küçük Sanayi Sitesi ilçemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Yer ile ilgili olarak gerek kamulaştırma gerekse bölgenin sanayi alanına dönüştürülmesi ile ilgili sorunları aştık. Artık önümüzde hiçbir sıkıntı kalmadı. Şimdi ekiplerimiz bu alanı Küçük Sanayi alanına dönüştürecek çalışmaları yapıyorlar ardından altyapıya gireceğiz. Projelerimiz zaten hazır. İlçemize güzel bir Sanayi Alanı kazandıracağız" dedi.


Küçük Sanayi Sitesi yanında Kavak Tır Parkı oluşturma çalışmalarının da aynı bölgede hızla ilerlediğine dikkat çeken Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Ayrıca Kavak'ta çok fazla tır var. Ne yazık ki bu araçların park edebilecekleri bir alan bugüne kadar olmadığı için koca tırlar şehir içinde buldukları yerlere park ediyorlar bu da şehir trafiğini olumsuz etkiliyordu. İlçemizin bu ihtiyacını gidermek de bizim seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. O nedenle Küçük Sanayi Sitemizin hemen yanında ürettiğimiz alanda Tır Parkı yapıyoruz. Söz konusu arazinin zemin sağlamlaştırması yapıldı. Ayrıca burada hem Küçük Sanayi Sitesi'ne hem de Tır Parkı'na giriş için Samsun-Ankara yolu üzerinden geçiş noktası oluşturacağız bununla ilgili çalışmalarımız da bitmek üzere. Buranın güvenliğini sağlamak için tel örgülerle izole edeceğiz. Giriş çıkış kontrolü için kapalı bir alan oluşturacağız. Ayrıca güvenlik kameraları ile de esnafımızın araçlarının güvenini sağlayacağız. Bu güzel projemiz ile de artık şehir içinde büyük tonajlı araçlar dolaşmayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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