Kavak'ta Kovid-19 sessizliği
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Kavak'ta Kovid-19 sessizliği

09.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:02
Kavak'ta Kovid-19 sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kavak ilçesi sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kavak ilçesi sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kavak ilçesindeki park, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Belediye zabıta, jandarma ve polis ekipleri de görev sorumluluk alanlarında denetim yaparak vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimine rastlayan bölümünde de sessizlik yaşanıyor.

Kaymakam Ömer Saygılı, salgının etkisiz hale getirilmesi için maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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