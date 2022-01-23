Kavak'ta Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Haberler
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Kavak'ta Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kavak'ta Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak'ta Kış Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak'ta Kış Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu katıldı.

Toplantıda, kar yağışının neden olduğu durum değerlendirilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

Zülkif Dağlı, Jandarma, Hisarcık, Albay, Güncel, Haber

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