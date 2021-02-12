Kavak'ta kırsal mahallelerdeki okullar yüz yüze eğitime hazırlandı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanılması planlanan kırsal kesimdeki okullarda yürütülen hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yeniden yüz yüze eğitime başlayacak Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu, Emirli Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Büyük, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında temizlik yapıldığını, sınıfların düzeni ve öğrencilerin oturma planları üzerinde okul müdürleri ile görüşme sağlandığını söyledi.

İncelemeye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay