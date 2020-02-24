Kavak'ta karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

24.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:18

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, lodos nedeniyle yaşanması muhtemel karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Koçoğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl onlarca vatandaşın özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğine işaret etti.

Alınacak tedbirlerle bu olumsuzlukların önüne geçilebileceğini vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmesi olayları ile karşılaşmaktayız. Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit gazı ısıtma ve ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir."

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, ciddi zehirlenmelerde de baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görüldüğünü belirten Koçoğlu, lodos görülen zamanlarda özellikle geceleri baca tepmeleri ve karbonmonoksit sızıntısına karşı sobaların söndürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA