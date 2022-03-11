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Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İki gün öncesi başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda güçlük çekilen Samsun-Ankara kara yolunun özellikle Tekke ve Karadağ rampaları ile Kavak-Asarcık kara yolunda sürücülere dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulundu.

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, Kavak Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi, Organize Sanayi Bölgesi, Meslek Yüksekokulu, ana cadde ile arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, belediye olarak kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Hisarcık, Samsun, Kavak, kar, Güncel, Haberler

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