Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar etkili oluyor.

Dün öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 83 mahallenin ilçe ile bağlantısı kesildi. İlçe merkezindeki cadde, yol ve sokaklar da ulaşıma kapandı.

Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kara saplanan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için kapanan yolların açılması ve tuzlama yapılması bakımından karla mücadele ekiplerinin hummalı bir çalışma sürdürdüğünü söyledi.

Hizmetlerini "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" şiarıyla yürüttüklerini dile getiren Sarıcaoğlu, "Beklediğimiz kar nihayetinde geldi. Mahalle yollarımızın kapanmasına neden oldu. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse kırsaldaki mahalle yollarımız kapandı. İlçe ile olan yol bağlantısı da kesildi. Önceden yaptığımız hazırlıklar kapsamında karla mücadele ekibi olarak çalışmalarımıza başladık. Çalışmamızda mesai mefhumu gözetmiyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmemesidir." dedi.

Sarıcaoğlu ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, vatandaşlara ve sürücülere mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kavak ilçe merkezinde 60 santimetre olan kar kalınlığının yükseklerde 140 santimetreye ulaştığı öğrenildi.