Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor
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Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

16.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:46
Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Samsun'un Kavak ilçesinda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'un Kavak ilçesinda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Kavak ilçesini etkisi altına aldı.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile ilçeye bağlı kırsaldaki 75 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını güvenli yere bırakırken, bazıları da de traktörlere çektirdi.

Bazı esnaf iş yerlerini açmazken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimine rastlayan Kazancı, Tekke, Söylemiş, Poptepe ve Karadağ rampalarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri tarafından yolların ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kavak'ta kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, yüksek kesimlerde 120 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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