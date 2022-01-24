Kavak'ta kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere yiyecek ikramı

ANKARA (AA) - Kavak'ta kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere Kavak Belediyesince yiyecek yardımında bulunuldu.

Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi Çakallı ve Tekke rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sürücülerin can ve mal güvenliği için polis ekipleri zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Araçlar, özellikle Çakallı ve Tekke sapağında güvenli yerde park ederek yolun açılmasını bekledi.

Bu arada sürücülerin mahsur kaldığından haberdar olan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, zabıta ekiplerini araç sürücülerinin mahsur kaldığı kesimlere yönlendirdi.

Zabıta ekipleri, lahmacun, pizza ve kıymalı pideleri araç sürücülerine ikram etti, diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yardımcı oldu.

Sürücüler de kendilerine desteğinden dolayı Sarıcaoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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