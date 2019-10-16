Kavak'ta kan bağışı kampanyası

16.10.2019 10:20

Kavak'ta, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılayı kan toplama aracında bağışlar alındı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay da kampanyaya destek vererek kan bağışı yaptı.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Şenay, kan bağışında bulunan vatandaşların veya yakınlarının da bir gün kan ihtiyacı olabileceğini ifade ederek kanın sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kampanyada, 102 ünite kan bağışı alındı.

Kaynak: AA