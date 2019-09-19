Kavak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

19.09.2019 16:22

Kavak ilçesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer düzenlendi.

Kavak Kaymakamlığı ile Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi işbirliğinde Kavak Halk Eğitimi Merkezi'nde din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen seminere, eğitimci ve konuşmacı olarak sosyolog Mesut Ülgen katıldı.

Konuşmasında kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun ve aynı zamanda kaygı verici bir durum olduğunu belirten Ülgen, toplumda farkındalık oluşturarak, bilinçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Fiziksel, sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet konularına değinen Ülgen, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferansın ardından katılımcılara, şiddete uğrayan kadınların nerelere başvuruda bulunacaklarını gösteren broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA