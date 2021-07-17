Kavak'ta jandarmadan sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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Kavak'ta jandarmadan sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kavak'ta jandarmadan sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ve sahte para konusunda besicilere uyarıda bulundu.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ve sahte para konusunda besicilere uyarıda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Doruk Mahallesi'nde kurulan Canlı Hayvan Pazarında denetim yaparak, kurban satımlarında meydana gelmesi muhtemel dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı besicilerin tedbirli olmasını istedi.

Dolandırıcılık ve sahte para kullanımının en fazla kurbanlık satışının olduğu zamanlarda meydana geldiğini aktaran yetkililer, "Birçok vatandaşımız hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağlamaktadır. Buna paralel olarak suç örgütleri ya da suça meyilli art niyetli kişiler, insanımızın güvenini ve iyi niyetini istismar etmek suretiyle vatandaşlarımızın emeklerine kastetmektedirler. Kurbanlık satıcılarımız tedbirli davranmalı, hayvanını yabancı para ile satmamalı, aldığı Türk parasını da iyi incelemeli. Herhangi bir şüphe halinde jandarma devriye ekipleri haberdar edilmelidir. Hayvan satışı yaptıkları kişinin mümkün olduğu kadar ad ve soyadı ile telefon numarasını, adresini ve varsa araç plakası almalıdırlar." ifadesini kullandı.

Kavak'ta jandarmadan sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
Kavak'ta jandarmadan sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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