Kavak'ta jandarmadan eğitime destek
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Kavak'ta jandarmadan eğitime destek

26.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:28
Kavak'ta jandarmadan eğitime destek

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Emirli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Emirli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul idarecileri ile görüşen Teğmen Göktürk, eğitim ve öğretimin önemine dikkati çekerek öğrencilerin yararlanması için toplamda 125 genel kültür içerikli kitapları okul müdürlerine teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanlığınca eğitime destek ve kitap bağışından duydukları memnuniyeti ifade eden okul müdür ve idarecileri Teğmen Göktürk ve jandarma personeline teşekkür etti.

Kitapların teslimatı sırasında Göktürk, okul ziyaretleri ile eğitime destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de ziyaretlere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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