Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini sürdürüyor
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Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini sürdürüyor

11.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:26
Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini sürdürüyor

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Dörtyol mevkisinde araçların kontrol ve denetimini yapılıyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, araçta bulunması gereken evraklar ile emniyet kemeri kullanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik alınması gereken önlemler kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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