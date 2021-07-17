Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı

Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala oluşan trafik yoğunluğu dolayısıyla Kavak İlçe Jandarma trafik timleri, güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için sorumluluk sahasındaki kontrol noktalarında trafik denetimi yaptı.

Trafik timleri, denetimde sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konularında uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Bu arada jandarma trafik timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı günlerde mesai mefhumu gözetmeden denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

???????

Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:47:32. #1.15#

title